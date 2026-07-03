Россияне теряют наступательную инициативу из-за контратак ВСУ: обзор ситуации на фронте от ISW

Российские военные продолжают применять тактику проникновения небольшими группами. Пока что она не приносит оккупантам успеха: реального продвижения нет, а потерь много.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, россияне теряют наступательную инициативу на Лиманском и Гуляйпольском направлениях.

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Что происходит на фронте?

Южно-Слобожанское направление

Украинские силы, вероятно, проводят зачистку в районе Казачьей Лопани, что на север от Харькова.

Глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко 2 июля сообщил, что в конце июня 2026 года российские военные проникли в Казачью Лопань небольшими группами, в частности переодевшись в гражданскую одежду.

Украинская бригада, действующая в этом районе, 1 июля сообщила об уничтожении российских военных вблизи Козачьей Лопани и о зачистке села Гранов, расположенного на север от нее у государственной границы.

Купянское направление

Россияне недавно провели диверсионно-разведывательные проникновения на Купянском направлении.

Так, геолоцированные кадры за 1 июля свидетельствуют о присутствии оккупантов в северной части Купянска.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы в последнее время осуществили механизированные контратаки вблизи Куриловки, Подолов и Купянска-Вузлового, расположенных на юго-восток от Купянска.[38]

Один из российских блогеров 2 июля также заявил, что оккупанты якобы продвинулись в южной части Новоосинового и на полях на юго-восток от этого населенного пункта.

1 июля россияне распространили видеоролики, на которых якобы они устанавливают флаги на север, юг и юго-восток от села Подолы, расположенного на юго-восток от Купянска. В то же время ISW имеет основания полагать, что эти кадры были изменены с помощью ИИ.

Лиманское направление

Пресс-секретарь украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, 2 июля сообщил, что российские войска по-прежнему проводят атаки небольшими штурмовыми группами, однако постепенно теряют наступательную инициативу.

По его словам, оккупантам становится все труднее сохранять численное превосходство над украинскими силами в этом районе, поэтому они продолжают наносить удары по украинским логистическим маршрутам.

Константиновское направление

Оккупанты также продолжают осуществлять инфильтрационные рейды в районе Константиновки и недавно закрепились на отдельных позициях непосредственно в самом городе.

Геолоцированные кадры, опубликованные 2 июля, показывают, как украинские военные наносят удар по российским позициям в Малиновке, расположенной на север от Константиновки.

Кроме того, на видео от 1 июля запечатлен удар украинских сил по российским позициям в центральной части Константиновки. ISW отмечает, что с 6 марта не наблюдалось присутствия украинских военных в этом районе, что может свидетельствовать о том, что российские силы смогли закрепиться на этих позициях.

Покровское направление

На Покровском направлении российская армия все чаще использует тактику проникновения небольшими группами, неся при этом значительные потери.

Командир одного из украинских батальонов 2 июля сообщил, что оккупанты пытаются проникать через спорные участки фронта вместо проведения масштабных атак с применением бронетехники и крупных пехотных подразделений.

По его словам, российское командование уже дважды отводило подразделения 90-й танковой дивизии с Покровского направления для пополнения личного состава и восстановления боеспособности.

Александровское направление

На Александровском направлении оккупанты недавно совершили инфильтрационный рейд. Геолоцированные кадры от 1 июля показывают, как украинские военные наносят удары по российским позициям в западной части Андреевки-Клевцового, что на северо-восток от Александровки. По оценке аналитиков ISW, российские военные оказались там в результате инфильтрационной операции.

Гуляйпольское направление

Оккупанты продолжали наступательные действия на Гуляйпольском направлении, но продвинуться не смогли из-за контратак ВСУ.

Связанный с Кремлем российский военный блогер 2 июля заявил, что украинские силы уже несколько дней контратакуют вблизи Новоселовки, расположенной на юго-запад от Гуляйполя.

Где проходит линия фронта / Карты ISW