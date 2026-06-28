О ситуации в районе Лимана по состоянию на 28 июня рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил (ГОС) Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

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Что происходит на Лиманском направлении?

По словам Трегубова, именно Лиман в настоящее время остается одним из самых активных направлений в зоне ответственности группировки.

Россияне пытаются оказывать давление на город со всех сторон. В частности, речь идет о высокой интенсивности атак в сторону Ямполя, а также о давлении к северу от Лимана.

Оккупанты не прекращают попыток закрепиться в городе, в частности на его восточных и даже южных окраинах. Пресс-секретарь добавил, что командование страны-агрессора продолжает бросать пехоту в штурмы, несмотря на большие потери. "Безуспешно, но тем не менее", – прокомментировал Трегубов.

Какова ситуация вблизи Лимана: смотрите карту DeepState

"Именно этому мы пытаемся так или иначе препятствовать. Те потери, которые они там несут, тот рост интенсивности в зоне нашей ответственности, как раз с этим и связаны. В первую очередь, с наращиванием активности в районе Лимана", – пояснил Трегубов.

Важно отметить, что "зацепиться" за окрестности Лимана россияне пытаются, в частности, из-за потенциальных проблем с поставками топлива.

К счастью, уже до наших направлений дошла необходимость россиян экономить топливо, поэтому я надеюсь, что долго такую интенсивность они поддерживать не смогут,

– подчеркнул Трегубов.

Отметим, что аналитики Института изучения войны на днях также отмечали активность агрессора на Востоке. По имеющимся данным, российские войска, вероятно, смогли продвинуться или укрепить свои позиции на Славянском направлении.

В то же время на направлениях Константиновки, Дружковки, Доброполья, Покровска, Новопавловки и Александровки оккупанты не прекращали штурмовых атак, однако подтвержденных территориальных завоеваний зафиксировано не было. На Новопавловском и Александровском направлениях дальнейшее продвижение противника было сдержано благодаря контратакам Сил обороны Украины.