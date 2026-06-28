Про ситуацію біля Лимана станом на 28 червня розповів речник Угруповання об'єднаних сил (УОС) Віктор Трегубов в етері телемарафону.

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Що відбувається на Лиманському напрямку?

За словами Трегубова, саме Лиман наразі залишається одним із найбільш активних напрямків у зоні відповідальності угруповання.

Росіяни намагаються тиснути на місто з усіх сторін. Зокрема, йдеться про високу інтенсивність атак у бік Ямполя, а також тиск на північ від Лиману.

Окупанти не полишають спроб зачепитися за місто, зокрема за його східні та навіть південні околиці. Речник додав, що командування країни-агресорки продовжує кидати піхоту в штурми, попри великі втрати. "Безуспішно, але тим не менш", – прокоментував Трегубов.

Яка ситуація поблизу Лимана: дивіться карту DeepState

"Це те, чому ми намагаємося так чи інакше заважати. Ті втрати, які вони там несуть, те зростання інтенсивності у зоні нашої відповідальності, якраз із тим і повʼязано. В першу чергу, із нарощуванням активності на Лимані", – пояснив Трегубов.

Важливо зауважити, що "зачепитися" за околиці Лимана росіяни намагаються, зокрема, через потенційні проблеми з постачанням палива.

На щастя, вже наших напрямків дісталася необхідність росіян економити паливо, тому, я сподіваюся на те, що довго таку інтенсивність вони підтримувати не можуть,

– підкреслив Трегубов.

Зауважимо, що аналітики Інституту вивчення війни днями також відзначали активність агресора на Сході. За наявними даними, російські війська, ймовірно, змогли просунутися або зміцнити свої позиції на Слов'янському напрямку.

Водночас на напрямках Костянтинівки, Дружківки, Добропілля, Покровська, Новопавлівки та Олександрівки окупанти не припиняли штурмових атак, однак підтверджених територіальних здобутків не зафіксовано. На Новопавлівському й Олександрівському напрямках подальше просування противника було стримане завдяки контратакам Сил оборони України.