Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, Силы обороны имеют успехи на нескольких направлениях.

Где и как изменилась линия фронта?

Сумское направление

Украинские военные продвинулись на север от Корчаковки, что на север от Сум. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, обнародованные 29 сентября.

Наступление ВСУ в Сумской области / Карта ISW

Между тем российские источники продолжают распространять неподтвержденные заявления о продвижении на севере Сумской области.

Министерство обороны России 30 сентября заявило, что российские войска захватили Толстодубовое на северо-западу от Сум.

Один из российских военных блогеров также заявил, что российские военные продвинулись на юг от Проходов и в Великом Приколе – оба населенных пункта расположены на восток от Сум.

Другой российский блогер утверждал, что Киндратовка остается "серой зоной", хотя ранее российские источники заявляли о захвате этого населенного пункта.

Россияне заявляют об успехах в Сумской области / Карта ISW

Север Харьковской области

Оккупанты продолжали наступательные действия на севере Харьковской области 29–30 сентября, но подтвержденных продвижений не было. В то же время украинские силы контратаковали на этом участке.

Министерство обороны России 30 сентября заявило, что российские войска захватили Шабельное на северо-восток от Харькова.

Что происходит на Харьковском направлении / Карта ISW

Купянское направление

Российские войска 29–30 сентября продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но не продвинулись. Украинские силы проводили контратаки на этом участке.

Лиманское направление

Российские источники продолжают распространять ложные заявления о ситуации на Лиманском направлении и замалчивать успешные украинские контратаки в ходе операции "Вивальди ".

Один из российских военных блогеров заявил, что украинские источники якобы распространяют ложную информацию о позициях ВСУ в Шандрыголовом на северо-запад от Лимана. Он также утверждал, что российские войска якобы удерживают позиции в Лимане, а украинские силы не перекрыли российский выступ на севере от города.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов 30 сентября заявил, что российские военные блогеры, действующие по указанию Кремля, распространяют смонтированные кадры и ложную информацию, чтобы скрыть потери российских войск во время успешных украинских контратак, в частности в районе Нового на север от Лимана.

По оценке ISW, Силы обороны контролируют Новое и Шандриголово.

Ближайшие подтвержденные позиции российских войск расположены как минимум в 16 километрах от Шандриголово и как минимум в 8,5 километрах от Нового.

В то же время все больше влиятельных российских военных блогеров критикуют Министерство обороны России за нежелание признавать украинскую операцию "Вивальди" и фактическое расположение линии фронта.

Славянское направление

Оккупанты 29–30 сентября продолжали наступательные действия на северо-восток от Славянска, вблизи Пискуновки, а также к востоку от города – в направлении Николаевки. Однако продвинуться им не удалось.

Российский военный блогер заявил, что украинские силы контратаковали вблизи Каленики на восток от Николаевки и Васютинского на восток от Краматорска.

Константиновское направление

29–30 сентября российские войска сосредоточили наступательные действия вблизи Константиновки, на юго-запад от города и в направлении Алексеево-Дружковки.

Однако продвинуться им не удалось, поскольку украинские войска контратаковали на север и северо-запад от Константиновки.

Ореховское направление

Министерство обороны России заявило о якобы захвате Егоровки российскими войсками на северо-востоку от Орехова.

Россияне подтвердили эту мнимую победу видеозаписью, на которой они устанавливают флаг в населенном пункте. По данным аналитиков, это произошло во время инфильтрации. Таким образом, враг не контролирует село, а лишь пытается преувеличить свои успехи.

Оккупанты лгут о ситуации на Ореховском направлении / Карта ISW