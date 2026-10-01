Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті. За даними аналітиків, Сили оборони мали успіх на кількох напрямках.

Де і як змінилася лінія фронту?

Сумський напрямок

Уккраїнські військові просунулися на північ від Корчаківки, що на північ від Сум. Про це свідчать геолоковані кадри, оприлюднені 29 вересня.

Просування ЗСУ на Сумщині / Карта ISW

Тим часом російські джерела продовжують поширювати непідтверджені заяви про просування на півночі Сумської області.

Міністерство оборони Росії 30 вересня заявило, що російські війська захопили Товстодубове на північний захід від Сум.

Один із російських воєнних блогерів також заявив, що російські військові просунулися на південь від Проходів та у Великому Приколі – обидва населені пункти розташовані на схід від Сум.

Інший російський блогер стверджував, що Кіндратівка залишається сірою зоною, хоча раніше російські джерела заявляли про захоплення цього населеного пункту.

Росіяни заявляють про успіхи на Сумщині / Карта ISW

Північ Харківської області

Окупанти продовжували наступальні дії на півночі Харківської області 29 – 30 вересня, але підтверджених просувань не мали. Водночас українські сили контратакували на цій ділянці.

Міністерство оборони Росії 30 вересня заявило, що російські війська захопили Шабельне на північний схід від Харкова.

Що відбувається на Харківському напрямку / Карта ISW

Куп'янський напрямок

Російські війська 29 – 30 вересня продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але не просунулися. Українські сили проводили контратаки на цій ділянці.

Лиманський напрямок

Російські джерела продовжують поширювати неправдиві заяви про ситуацію на Лиманському напрямку та замовчувати успішні українські контратаки під час операції "Вівальді".

Один із російських воєнних блогерів заявив, що українські джерела нібито поширюють неправдиву інформацію про позиції ЗСУ у Шандриголовому на північний захід від Лимана. Він також стверджував, що російські війська нібито зберігають позиції у Лимані, а українські сили не перекрили російський виступ на північ від міста.

Український військовий оглядач Юрій Бутусов 30 вересня заявив, що російські воєнні блогери, які діють за вказівками Кремля, поширюють змонтовані кадри та неправдиву інформацію, щоб приховати втрати російських військ під час успішних українських контратак, зокрема в районі Нового на північ від Лимана.

За оцінкою ISW, Сили оборони контролюють Нове та Шандриголове.

Найближчі підтверджені позиції російських військ розташовані щонайменше за 16 кілометрів від Шандриголового та щонайменше за 8,5 кілометра від Нового.

Водночас дедалі більше впливових російських воєнних блогерів критикують Міністерство оборони Росії за небажання визнавати українську операцію "Вівальді" та фактичне розташування лінії фронту.

Слов'янський напрямок

Окупанти 29 – 30 вересня продовжували наступальні дії на північний схід від Слов'янська, поблизу Пискунівки, а також на схід від міста – у напрямку Миколаївки. Однак просунутися їм не вдалося.

Російський мілблогер заявив, що українські сили контратакували поблизу Каленики на схід від Миколаївки та Васютинського на схід від Краматорська.

Костянтинівський напрямок

Російські війська 29 – 30 вересня зосередили наступальні дії поблизу Костянтинівки, на південний захід від міста та в напрямку Олексієво-Дружківки.

Однак просунутися їм не вдалося, оскільки українські сили контратакували на північ і північний захід від Костянтинівки.

Оріхівський напрямок

Міністерство оборони Росії заявило про нібито захоплення Єгорівки російськими військами на північний схід від Оріхова. Росіяни підтвердили цей начебто здобуток відео, на якому вони встановлюють прапор у населеному пункті. За даними аналітиків, це трапилося під час інфільтрації. Отже, ворог не контролює село, а лише намагається перебільшити успіхи.

Окупанти брешуть про ситуацію на Оріхівському напрямку / Карта ISW