Россияне пытаются взять под контроль подъездные пути к Дружковке: обзор ситуации на фронте от ISW

На фронте продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты усиливают атаки на города в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, ни одна из сторон не добилась значительных успехов.

Что происходит на фронте?

Сумское направление

Российские войска осуществляют инфильтрацию на севере Сумской области. Геолоцированные кадры от 13 июля показывают, как украинские военные наносят удары по российской позиции на север от Комаровки (на северо-запад от Сум, возле государственной границы). В ISW считают, что эта позиция появилась после очередной попытки вражеской инфильтрации.

Купянское направление

Российские войска продолжают инфильтрацию на Купянском направлении. Геолоцированные кадры от 13 июля демонстрируют, как Силы обороны наносят удар по зданию в центре Купянска-Вузлового, куда проникли россияне.

Один из российских военных блогеров также заявил, что российская авиация нанесла удар управляемой авиабомбой ФАБ-500 по пункту временной дислокации украинских военных вблизи Благодатовки, что на юго-запад от Купянска.

Славянское направление

Геолоцированные кадры, опубликованные 12 июля, показывают, что российские войска нанесли удар по украинской позиции в северо-западной части Рай-Александровки к востоку от Славянска. Это свидетельствует о том, что Силы обороны остаются в этом районе. Хотя оккупанты ранее это отрицали.

Константиновское направление

Оккупанты продолжают инфильтрацию в Константиновке и на юго-запад от города.

Геолоцированные кадры за 4 и 8 июля показывают, как украинские военные обстреливали здания в северо-западной части Константиновки и в восточной части Долгой Балки. Перед этим туда проникли россияне.

12 июля главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин признал, что украинские военные по-прежнему действуют в северной и северо-западной частях Константиновки.

Один из приближенных к Кремлю российских военных блогеров заявил, что Силы обороны контратаковали вблизи Долгой Балки.

Российские источники продолжают распространять отретушированные с помощью искусственного интеллекта видео, которые якобы демонстрируют успехи оккупантов в Константиновке.

Враг усиливает удары по Дружковке, пытаясь создать условия для дальнейших боевых действий и заставить мирных жителей эвакуироваться.

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин 13 июля сообщил, что оккупанты увеличили количество ударов управляемыми авиабомбами, артиллерией и дронами

По его словам, самая сложная ситуация сейчас именно в Дружковке. Филашкин также отметил, что россияне пытаются взять под контроль дороги, ведущие в Дружковку и Алексеево-Дружковку. В самом городе около 4 тысяч человек остаются без света, воды и газа. Восстановить поврежденную инфраструктуру пока невозможно из-за постоянных обстрелов и большого количества раненых работников энергетической отрасли.

Добропольское направление

Здесь украинские военные недавно продвинулись или удержали свои позиции. Один из российских военных блогеров 13 июля признал, что Силы обороны Украины продолжают контролировать Новый Донбасс к востоку от Доброполья. В то же время Минобороны России еще 16 июня заявляло о якобы захвате этого населенного пункта.

Александровское направление

13 июля украинский полк, действующий на этом направлении, сообщил об освобождении Тернового, Запорожского, Новогеоргиевки, Вороного, Сичневого и Малиевки (все – на юго-восток от Александровки). Украинские силы продвинулись вглубь обороны противника на 25 километров и освободили 120 квадратных километров территории.

Как изменилась линия фронта / Карты ISW