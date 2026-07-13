Об этом сообщил 425-й отдельный штурмовой полк "Скала".

Как ВСУ уничтожали оккупантов?

Военные сообщили, что в ходе наступления были освобождены:

Терново;

Запорожское;

Новогеоргиевку;

Вороне;

Сичнево;

Малиевку.

ВСУ освободили 6 населенных пунктов: смотрите видео

В полку "Скеля" отметили, что глубина продвижения составила 25 километров, а в ходе наступления украинские военные нанесли оккупантам критические потери.

Десятки штурмовых групп одновременно начали движение из района Великомихайловки в восточном и южном направлениях. Штурмовые действия велись при постоянной поддержке с воздуха. Круглосуточно уничтожались вражеские позиции на путях продвижения наших подразделений,

– отметили военные.

В ВСУ подчеркнули, что также были уничтожены места скопления личного состава 656-го мотострелкового полка оккупантов в селе Темировка, через которые проходит важный логистический маршрут врага.

Российское наступление на фронте резко замедлилось: что известно?

По данным аналитиков Института изучения войны, в июне 2026 года оккупанты продвигались в среднем на 1 квадратный километр в сутки, тогда как год назад этот показатель составлял более 16 квадратных километров. То есть темпы наступления упали почти в 16 раз.

Больше всего россияне продвинулись в районе Константиновки, но даже там их наступление остается медленным и сопровождается большими потерями.

За незначительные территориальные завоевания Россия платит все дороже. Только в июне оккупанты потеряли почти 39,5 тысячи военных убитыми и ранеными. В среднем это более 1 290 потерь на каждый квадратный километр продвижения – более чем в 19 раз больше, чем в прошлом году.