Про це повідомив 425 окремий штурмовий полк "Скеля".
Як ЗСУ знищували окупантів?
Військові повідомили, що в ході наступу було звільнено:
- Тернове;
- Запорізьке;
- Новогеоргіївку;
- Вороне;
- Січневе;
- Маліївку.
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У полку "Скеля" зазначили, що глибина просування склала 25 кілометрів, а у ході наступу українські військові завдали окупантам критичних втрат.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Десятки штурмових груп одночасно розпочали рух із району Великомихайлівки у східному та південному напрямках. Штурмові дії велися за постійною підтримки з повітря. Цілодобово знищувалися ворожі позиції на шляхах просування наших підрозділів,
– зазначили військові.
У ЗСУ наголосили, що також було знищено місця накопичення особового складу 656 мотострілецького полку окупантів у селі Темирівка, через які проходить важливий логістичний маршрут ворога.
Російський наступ на фронті різко сповільнився: що відомо?
За даними аналітиків Інституту вивчення війни, у червні 2026 року окупанти просувалися в середньому на 1 квадратний кілометр на добу, тоді як рік тому цей показник становив понад 16 квадратних кілометрів. Тобто темпи наступу впали майже у 16 разів.
Найбільше росіяни просунулися біля Костянтинівки, але навіть там їхній наступ залишається повільним і супроводжується великими втратами.
За незначні територіальні здобутки Росія платить дедалі дорожче. Лише у червні окупанти втратили майже 39,5 тисячі військових убитими та пораненими. У середньому це понад 1 290 втрат на кожен квадратний кілометр просування – у понад 19 разів більше, ніж торік.