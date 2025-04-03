Выбивают плацдарм: Россия может активизироваться на новом участке в Донецкой области

Российские оккупанты пытаются расширить плацдарм на одном из участков в Донецкой области. Украинские военные уже давно эффективно сдерживают там врага.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, прокомментировав информацию от Института изучения войны, что оккупанты хотят расширить свой плацдарм возле Лимана Донецкой области для дальнейших наступательных операций. Планы врага на этом направлении были еще давным-давно известны.

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Как отметил Мусиенко, российские оккупанты еще с 2023 года хотели прорваться в направлении Лимана. Недавно у них было незначительное продвижение. Но в целом украинские военные эффективно обороняются на этом участке фронта.

Наши подразделения эффективно там работают. Именно поэтому враг не мог там продвинуться именно так, как хотел. Россияне включают пропаганду, чтобы показать, якобы у них сейчас инициатива. Так они хотят заставить Запад думать, что стоит прекращать войну. Но ценой уступок Украины,

– сказал Мусиенко.

Добавим, в конце марта в Deepstate сообщали об обострении ситуации на Лиманском направлении. Российские оккупанты давят на Ямполовку и почти полностью захватили Терны.

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По состоянию на 3 апреля потери России в войне против Украины составляют более 919 тысяч личного состава. Также Силы обороны Украины уничтожили 10521 вражеский танк, 21902 боевые бронированные машины, 25625 артиллерийских систем, 1348 РСЗО и т.п.