Украинцы продвинулись на 3 направлениях, а россияне – ни на одном: обзор фронта от ISW

Оккупанты продолжают попытки захватить как можно больше украинской территории. Защитники сдерживают натиск врага, отбрасывая его назад.

Институт изучения войны оценил ход боевых действий в Украине. По данным аналитиков, Силы обороны имели успех на 3 направлениях фронта, а враг – ни на одном, передает 24 Канал.

Где ВСУ удалось отбросить врага?

Геолоцированные видеоматериалы, обнародованные 15 января, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись на север от Купянска.

Кроме того, наша бригада, действующая на Боровском направлении, опровергла российские заявления о захвате Новоплатоновки (к северу от Боровой). Вражеские военкоры подтверждают: оккупации населенного пункта не было.

Геолоцированные видеоматериалы за 17 января показывают, что Силы обороны недавно продвинулись или удерживают позиции к юго-западу от Дорожного (на юго-восток от Доброполья). Ранее противник заявлял о собственном присутствии в этом районе.

Геолоцированные видеоматериалы за 17 января также указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись на северо-запад от Светлого (к востоку от Покровска).

Где изменилась линия фронта / Карты ISW

Какова ситуация на фронте в целом?