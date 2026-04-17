ВСУ продвинулись на одном из важных направлений: обзор фронта от ISW
- ВСУ продвинулись на Славянском направлении.
- Украинские силы удерживают позиции в Сосновом и Веролюбовке, где россияне ложно заявляли о своем контроле.
Враг продолжает проводить наступательные действия на нескольких направлениях. Силы обороны сдерживают противника.
Институт изучения войны оценил, что в последнее время линия фронта изменилась только на одном из направлений.
Где изменилась линия фронта?
Украинские силы недавно имели успех на Славянском направлении. Геолоцированные кадры, опубликованные 15 апреля, свидетельствуют, что ВСУ недавно продвинулись на восток от Лимана.
Где украинским силам удалось отвоевать территорию / Карты ISW
Кроме того, аналитики разоблачили ложь оккупантов. Так, геолоцированные кадры за 15 апреля показывают, что Силы обороны удерживают позиции в пределах Соснового (северо-запад от Лимана), где россияне заявляли о якобы своем контроле.
Также ложную информацию враг распространяет относительно Краматорског направления.
Геолоцированные кадры, опубликованные 16 апреля, указывают на то, что украинские силы удерживают позиции в Веролюбовке (восток от Дружковки), где ранее оккупанты заявляли о своем присутствии.
К слову, украинский 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, который действует на Покровском направлении, сообщил 16 апреля, что российские силы проводят несколько волн инфильтрационных атак в центральной части Гришино и пытаются продвинуться к северной части населенного пункта.
Ситуация на Сумщине обострилась: что известно
В последние недели враг значительно усилил давление на Сумщине. Противнику удалось прорвать границу на новом участке. По данным DeepState, оккупанты продвинулись возле Миропольского, Марьино и Новодмитровки.
В 14-м армейском корпусе подтвердили, что были вынуждены отойти на новые позиции возле поселка Миропольское для сохранения жизни личного состава.
В Центре противодействия дезинформации объяснили, что о наступлении на Сумы речь не идет. На Сумщине происходят штурмовые попытки врага. Во время одного из таких штурмов 29 оккупантов предприняли попытку инфильтрации в тыл позиций 71-й бригады ДШВ. Оккупанты двигались по газовой трубе. Вся вражеская группа была уничтожена.
Представитель Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что россияне пытаются расширить зоны контроля, продвигаясь на небольшие расстояния – 1 – 1,5 километра от границы.
По словам Трегубова, наибольшее давление фиксируют в районах Грабовского и Миропольского.
Жителей приграничных населенных пунктов эвакуировали ранее. В частности, после того как в декабре оккупанты похитили из Грабовского более 50 человек. Аналитики DeepState считают, что прорыв россиян в районе Грабовского мог произойти из-за недостатков в обороне