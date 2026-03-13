ВСУ остановили продвижение врага на Харьковщине, Россия стягивает войска на одно из направлений

Ожесточенные бои идут в восточных и южных регионах Украины. Враг готовится к весеннему наступлению, а ВСУ пытаются сорвать его планы.

Институт изучения войны на основе геолокированных кадров за 10 – 12 марта выяснил, что ВСУ продвинулись на 3 направлениях фронта, а враг – на одном.

Где недавно имели успех Силы обороны, а где оккупанты?

Купянское направление

Военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что ВСУ сохраняют контроль над Куриловкой (юго-восток от Купянска).

По словам Машовца, российские подразделения смогли проникнуть в северо-восточную и восточную часть Купянска, а также продвинуться в направлении восточной Кившаровки (юго-восток от Купянска). Вероятно, оккупанты также пытались продвинуться к Новоосиновому. В то же время аналитики отмечают, что эти действия не свидетельствуют об изменении контроля над территорией или линии фронта.

Машовец отметил, что попытки россиян продвинуться на восток и северо-восток от Купянска остаются безуспешными, даже несмотря на то, что российская группировка войск "Запад" переориентировала основные усилия на район ответственности 47-й танковой дивизии к востоку от города.

Район Константиновка – Дружковка

Силы обороны имели продвинулись на южных окраинах Константиновки.

Ореховское направление

Украинские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области, а именно на юго-восток от Новоданиловки.

Покровское направление

Оккупанты захватили Гришино (на северо-запад от Покровска) и взяли под контроль шахту "Покровская" на север от Удачного.

