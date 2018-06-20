Донецкая фильтровальная станция приостанавливает работу

20 июня Донецкая фильтровальная станция временно прекратит свою работу в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации города Авдеевки, водоснабжение которого зависит от ДФС.

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"20 июня с 10:00 до 15:00 планируется временная остановка Донецкой фильтровальной станции в связи с проведением ремонтных работ. Возможно снижение давления подачи воды в дома города", – отмечается в заявлении.

Напомним, 4 июня в районе Донецкой фильтровальной станции произошел мощный бой. В частности, были слышны взрывы. Тогда персонал ДФС был вынужден прятаться в бомбоубежище.



6 июня в МинВОТ предположили, что Донецкая фильтровальная станция может прекратить работу из-за непрекращающихся обстрелов. Позже из Донецкой фильтровальной станции, которая была обесточена в результате боевых действий 6 июня, эвакуировали персонал и вывезли запасы хлора.



9 июня, в МинВОТ объявили о введении в Авдеевке чрезвычайной ситуации в связи с закрытием ДФС.