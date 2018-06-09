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В Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию, – МинВОТ

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Из-за остановки ДФС в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию
Из-за остановки ДФС в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию / radiosvoboda.org

В Авдеевке из-за остановки Донецкой фильтровальной станции объявили чрезвычайную ситуацию местного значения.

Об этом на официальной странице в Twitter сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня,
– говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что все остальные объекты газо- водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме.

Напомним, 4 июня в районе Донецкой фильтровальной станции произошел крупный бой. В частности, были слышны взрывы. Тогда персонал ДФС был вынужден скрываться в бомбоубежище. 6 июня в МинВОТ предположили, что Донецкая фильтровальная станция может прекратить работу из-за непрекращающихся обстрелов. Позже Донецкой фильтровальной станции, которая была обесточена вследствие боевых действий 6 июня, эвакуировали персонал и вывезли запасы хлора.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Авдеевка
Источник: 24 канал
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