В Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию, – МинВОТ
В Авдеевке из-за остановки Донецкой фильтровальной станции объявили чрезвычайную ситуацию местного значения.
Об этом на официальной странице в Twitter сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
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В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня,
– говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что все остальные объекты газо- водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме.
Напомним, 4 июня в районе Донецкой фильтровальной станции произошел крупный бой. В частности, были слышны взрывы. Тогда персонал ДФС был вынужден скрываться в бомбоубежище. 6 июня в МинВОТ предположили, что Донецкая фильтровальная станция может прекратить работу из-за непрекращающихся обстрелов. Позже Донецкой фильтровальной станции, которая была обесточена вследствие боевых действий 6 июня, эвакуировали персонал и вывезли запасы хлора.