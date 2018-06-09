В Авдіївці оголосили надзвичайну ситуацію, – МінТОТ

В Авдіївці через зупинку Донецької фільтрувальної станції оголосили надзвичайну ситуацію місцевого значення.

Про це на офіційній сторінці у Twitter повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

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У зв'язку із зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції в Авдіївці оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня,

– йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що всі інші об'єкти газо- водо- та електропостачання в Донецькій та Луганскій областях працюють в штатному режимі.

У зв'язку із зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції #ДФС в #Авдіївка оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Всі інші об'єкти газо- водо- та електропостачання в Донецькій та Луганскій областях працюють в штатному режимі. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 9 июня 2018 г.

Нагадаємо, 4 червня у районі Донецької фільтрувальної станції відбувся потужний бій. Зокрема, було чутно вибухи. Тоді персонал ДФС був змушений переховуватися у бомбосховищі. 6 червня у МінТОТ припустили, що Донецька фільтрувальна станція може припинити роботу через безперервні обстріли. Пізніше з Донецької фільтрувальної станції, яка була знеструмлена внаслідок бойових дій 6 червня, евакуювали персонал та вивезли запаси хлору.