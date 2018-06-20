Донецька фільтрувальна станція призупиняє роботу
20 червня Донецька фільтрувальна станція тимчасово припинить свою роботу у зв`язку з проведенням ремонтних робіт.
Про це повідомляє прес-служба військово-цивільній адміністрації міста Авдіївки, водопостачання якої залежить від ДФС.
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"20 червня з 10:00 до 15:00 планується тимчасова зупинка Донецької фільтровальної станціїї у зв`язку з проведенням ремонтних робіт. Можливе зниження тиску подання води до помешкань міста", – зазначається у заяві.
Нагадаємо, 4 червня у районі Донецької фільтрувальної станції відбувся потужний бій. Зокрема, було чутно вибухи. Тоді персонал ДФС був змушений переховуватися у бомбосховищі.
6 червня у МінТОТ припустили, що Донецька фільтрувальна станція може припинити роботу через безперервні обстріли. Пізніше з Донецької фільтрувальної станції, яка була знеструмлена внаслідок бойових дій 6 червня, евакуювали персонал та вивезли запаси хлору.
9 червня, у МінТОТ оголосили про запровадження в Авдіївці надзвичайної ситуації у зв’язку з закриттям ДФС.