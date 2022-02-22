В Донецке двинулась большая колонна техники и солдат в направлении линии столкновения, – СМИ
Источник:"Донбасс.Реалии"
По словам очевидцев, в центре Донецка зафиксирована колонна техники и солдат. Они вроде бы двигались в направлении линии столкновения.
В частности, в колонне якобы заметили танки и бронетехнику. По словам очевидцев, колонна двигалась 21 февраля прямо по центру города, улице Университетской.
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Колонна техники в Донецке
Как сообщили некоторые из очевидцев, они не видели такого масштаба за 8 лет оккупации.
На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Съезжали на трассу из центра Донецка,
– отметил житель города.
По словам другой очевидицы, техника двигалась в течение часа. Колонна состояла из большого количества танков, БТРов, а также людей.
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