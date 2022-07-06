Потери неприятеля активно растут не только на линии фронта. Совсем скоро у россиян будут серьезные проблемы с обеспечением.

Российские оккупанты все никак не устанут курить в неподходящих для этого местах. Следует ожидать сообщений, что теперь какой-то из вражеских солдат не выбросил окурок на нефтебазе в оккупированном Донецке.

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В оккупированном Донецке горит нефтебаза

Жители оккупированного Донецка сообщили о том, что в Кировском районе города горит-пылает нефтебаза. Что стало причиной ее возгорания и не слышали ли местные "хлопки" – неизвестно.

Пожар на нефтебазе в оккупированном Донецке: фото из соцсетей

Война России с Украиной: последние события

Российские оккупанты очень надеются на активное участие Беларуси в войне против Украины. Те отдали россиянам свою территорию для нанесения ракетных ударов по нашим мирным городам, но идти в активное наступление очень боятся. В Генеральном штабе ВСУ сообщили о том, что, несмотря на постоянные военные учения, беларусь не сформировала ударные группы. Вместе с тем наблюдается нагнетание ситуации.

HIMARS, предоставленные ВСУ нашими партнерами США, уже активно меняют ситуацию на поле боя. Благодаря всего лишь нескольким комплексам нашим героям удалось создать оккупантам большие проблемы с логистикой.

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