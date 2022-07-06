російські окупанти все ніяк не змучаться курити у невідповідних для цього місцях. Варто очікувати повідомлень, що тепер якийсь з ворожих солдатів не викинув недопалок на нафтобазі в окупованому Донецьку.

Читайте також "Мені фен треба": дівчина не вірить бойовикові з псевдореспубліки, що росія бреше мобілізованим

В окупованому Донецьку горить нафтобаза

Мешканці окупованого Донецька повідомили про те, що в Кіровському районі міста горить-палає нафтобаза. Що стало причиною її займання та чи не чули місцеві "бавовни" – наразі невідомо.

Пожежа на нафтобазі в окупованому Донецьку: фото з соцмереж

Війна росії з Україною: останні події

  • російські окупанти дуже сподіваються на активну участь білорусі у війні проти України. Ті віддали росіянам свою територію для завдання ракетних ударів по наших мирних містах, але йти в активний наступ дуже бояться. В Генеральному штабі ЗСУ повідомили про те, що попри постійні військові навчання білорусь не сформувала ударні групи. Разом з тим спостерігається нагнітання ситуації.
  • HIMARS, які ЗСУ надали наші партнери США, вже активно міняють ситуацію на полі бою. Завдяки всього лиш кільком комплексам нашим героям вдалося створити окупантам великі проблеми із логістикою.

Дивіться також – для чого російські окупанти обстрілюють самі себе: відео