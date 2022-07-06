російські окупанти все ніяк не змучаться курити у невідповідних для цього місцях. Варто очікувати повідомлень, що тепер якийсь з ворожих солдатів не викинув недопалок на нафтобазі в окупованому Донецьку.

Читайте також "Мені фен треба": дівчина не вірить бойовикові з псевдореспубліки, що росія бреше мобілізованим

В окупованому Донецьку горить нафтобаза

Мешканці окупованого Донецька повідомили про те, що в Кіровському районі міста горить-палає нафтобаза. Що стало причиною її займання та чи не чули місцеві "бавовни" – наразі невідомо.

Пожежа на нафтобазі в окупованому Донецьку: фото з соцмереж

Війна росії з Україною: останні події

російські окупанти дуже сподіваються на активну участь білорусі у війні проти України. Ті віддали росіянам свою територію для завдання ракетних ударів по наших мирних містах, але йти в активний наступ дуже бояться. В Генеральному штабі ЗСУ повідомили про те, що попри постійні військові навчання білорусь не сформувала ударні групи. Разом з тим спостерігається нагнітання ситуації.

HIMARS, які ЗСУ надали наші партнери США, вже активно міняють ситуацію на полі бою. Завдяки всього лиш кільком комплексам нашим героям вдалося створити окупантам великі проблеми із логістикою.

Дивіться також – для чого російські окупанти обстрілюють самі себе: відео