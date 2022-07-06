Зброя працює, потрібно ще більше

Крім того, почастішали удари по командних пунктах та центрах противника, що теж дуже важливо. Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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За його словами, зараз фактично завдаються удари по тиловому забезпеченню ворога. Це – рух у правильному напрямку, бо у росії з'являється все більше проблем та серйозних викликів з логістикою. Вони не в змозі їх вирішити, як би не намагалися.

Мусієнко пояснив, що росіяни намагалися укріпитися логістично саме коштом тимчасово окупованих територій. Вони розмістили чимало складів на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі, а саме у Мелітополі та Бердянську. Проте це їх рятує.

Ми бачимо, що і HIMARS, й інші системи, які в нас є, дістають і завдають дуже серйозної шкоди,

– констатує військовий експерт.

Доказом цього є те, що останнім часом медіа рясніють повідомленнями та інформацією про те, як застосовуються HIMARS та інші види озброєння. Мусієнко запевнив, що українські військові надзвичайно задоволені саме таким арсеналом, а тому хотілося б отримувати ще більше цієї зброї.

"Ці удари по складах, по логістичному забезпеченню наочно демонструють усім, наскільки це важлива зброя і як вона потрібна нашим захисникам. Чим більше її буде, тим більше у нас буде таких можливостей", – підсумував він.

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Останні успіхи ЗСУ: коротко

Українські оператори ССО спільно з підрозділом артилеристів знищили декілька одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню "Ураган". Окупанти вважали, що завезли свої РСЗВ у зручне місце, звідки вони готувалися обстрілювати позиції українських підрозділів та мирні міста. Але ЗСУ випередили їх.

Вчора, 5 липня, українська ППО знищила 9 ракет, які ворог випустив на територію України. Крім того, наша ударна авіація знищила 2 польові склади боєприпасів, 2 взводні опорні пункти, до 20 одиниць техніки та живу силу ворога.

Загалом за останню добу українські захисники ліквідували ще близько 150 окупантів. Відтак, загальні втрати живої сили ворога з початку повномасштабної війни складають 36 500 військових.

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