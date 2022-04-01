В Донецке умер известный российский пропагандист Андрей Бабицкий

В оккупированном Донецке в ночь на 1 апреля умер российский пропагандист Андрей Бабицкий. Мужчине было 57 лет.

Информацию о смерти Бабицкого подтвердила журналистам его близкая знакомая.

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Как пишут СМИ, с 2015 года пропагандист жил в Донецке, сотрудничал с российскими СМИ и прессой псевдореспубликы "ДНР". Он выступал в поддержку Владимира Путина и с резкой критикой Украины.

В последние месяцы жизни Бабицкий практически не комментировал события, никак не высказывался о российском широкомасштабном вторжении, которое началось 24 февраля в Украину.

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Бабицкий длительное время работал в Украине на Радио Свобода, но в 2014 году поддержал оккупацию Крыма и бежал из Украины.