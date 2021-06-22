В Донецкой области экс-депутата осудили за проведение псевдореферендума

Бывшего депутата и жительницу Великоновоселковского района приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 и 2 года. Причина – проведение незаконного референдума на Донбассе в 2014 году.
Великоновоселковский районный суд признал мужчину и женщину виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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Экс-депутата осудили за проведение псевдореферендума
В суде прокурор доказал, что 11 мая 2014 года депутат Великоновоселковского райсовета организовал на территории нескольких сел района проведение незаконного референдума. Его целью было изменить границы территории и государственной границы Украины.
Депутат предоставил членам "избирательных комиссий" бюллетени и обеспечил личный контроль за ходом "голосования".
В проведении псевдореферендума чиновнику активно помогала женщина. Она входила в состав участковой избирательной комиссии о признании так называемой "ДНР".
Суд принял решение приговорить мужчину и женщину до 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 и 2 года соответственно.
Так называемый "референдум" на Донбассе: что известно
- Пророссийские сепаратисты 11 мая 2014 года провели на Донбассе псевдореферендум о провозглашении независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- За статус Донецкой и Луганской областей голосовали даже в России.
- В "бюллетенях" был только один вопрос: "Поддерживаете ли Вы акт о государственной самостоятельности ДНР (ЛНР)?". По информации оккупантов, "за" якобы проголосовали 89% избирателей.
- "Референдум" провели вопреки Конституции Украины. Кроме России, результаты "волеизъявления" не признает украинская власть, США, Евросоюз и другие цивилизованные страны.