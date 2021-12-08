В Донецкой области медики продавали фейковые COVID-сертификаты, которые появлялись в Дия

Правоохранители Донецкой области разоблачили преступные группы, которые систематически сбывали фальшивые COVID-сертификаты. Одна из таких действовала на территории поселка Никольское, другая – в Мариуполе.

Правоохранители более месяца следили за незаконной деятельностью фигурантов. В течение этого времени они под прикрытием приобрели 5 фальшивых сертификатов о вакцинации.

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Одну из групп организовали в Мариуполе

Правоохранители выяснили, что незаконную схему в Мариуполе организовали трое медицинских работников и 34-летний местный житель. Мужчина выполнял роль посредника и искал "клиентов". Им он предлагал получить в "Дия" сертификат о вакцинации без фактического введения препарата. За это злоумышленники хотели 300 – 600 гривен.

Во вторник, 7 декабря, полицейские провели обыски в центре вакцинации и дома у фигурантов. Всего изъяли более 100 тысяч гривен, 9 мобильных телефонов, блокноты с черновыми записями, емкости из-под использованных вакцин, банковские карты и другие вещественные доказательства. Граждане, получившие COVID-сертификаты в указанном центре, пройдут проверку.

Аналогичная схема действовала в Никольском

Такая же группа действовала на территории поселка Никольское. Фальшивые сертификаты сбывали в тамошнем учреждении здравоохранения. Они подделывали документы о вакцинации тем, кто не хотел делать прививки. Такие "услуги" стоили от 500 до 2 000 гривен. Сертификаты, выданные сообщницам, были зарегистрированы в системе еHealth и отображались в приложении Дия. В ходе обысков полиция изъяла у фигуранток деньги, ноутбуки, блокноты и емкости из-под препаратов.

Что грозит нарушителям

Правоохранители уже начали досудебные расследования уголовных производств по обоим фактам подделки документов. Дела открыли по статье о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи. За это им "светит" лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В полиции напомнили, что за использование фальшивых сертификатов в Украине также предусмотрена уголовная ответственность.