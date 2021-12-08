Правоохоронці понад місяць слідкували за незаконною діяльністю фігурантів. Протягом цього часу вони під прикриттям придбали 5 фальшивих сертифікатів про вакцинацію.

Зверніть увагу Вакцинуватися не гріх, купувати COVID-сертифікати – гріх, – інтерв'ю зі священником УГКЦ

Одну з груп організували у Маріуполі

Правоохоронці з'ясували, що незаконну схему в Маріуполі організували троє медичних працівників та 34-річний місцевий мешканець. Чоловік виконував роль посередника й шукав "клієнтів". Їм він пропонував отримати у "Дії" сертифікат про вакцинацію без фактичного введення препарату. За це зловмисники хотіли 300 – 600 гривень.

У вівторок, 7 грудня, поліцейські провели обшуки в центрі вакцинації та вдома у фігурантів. Загалом вилучили понад 100 тисяч гривень, 9 мобільних телефонів, блокноти з чорновими записами, ємкості з-під використаних вакцин, банківські картки та інші речові докази. Громадяни, які отримали COVID-сертифікати у вказаному центрі, пройдуться перевірку.

Аналогічна схема діяла у Нікольському

Така ж група діяла на території селища Нікольське. Фальшиві сертифікати збували у тамтешньому закладі охорони здоров'я. Фігурантками справи є 2 жінок. Їхні "послуги" коштували від 500 до 2 000 гривень. Сертифікати, видані спільницям, були зареєстровані в системі еHealth та відображалися у додатку Дія. У ході обшуків поліція також вилучила у фігуранток гроші, ноутбуки, блокноти та ємкості з-під препаратів.

Що загрожує порушникам

Правоохоронці вже розпочали досудові розслідування кримінальних проваджень за обома фактами підробки документів. Справи відкрили за статтею про несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. За це порушникам "світить" позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Зверніть увагу! У поліції нагадали, що за використання фальшивих сертифікатів в Україні також передбачена кримінальна відповідальність.