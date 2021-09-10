В Донецкой области полицейские похитили мусорник с автомойки: видео попало в сеть

Правоохранители на одной из улиц Константиновки Донецкой области, вероятно украли уличный мусорник. Для чего он понадобился полицейским – остается лишь догадываться.

Курьезное видео попало в сеть. Авторы видео утверждают, что это произошло на автомойке.

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Из обнародованных кадров можно сделать вывод, что полицейские приехали мыть свой служебный автомобиль. Однако впоследствии один из них берет уличный мусорник и ставит его на заднее сиденье автомобиля. Интересно, что напарник полицейского никак не отреагировал на произошедшее. Он продолжил вытирать авто.

Уехали ли полицейские, забрав этот мусорник, неизвестно, ведь видео прерывается. Когда именно случился инцидент, также остается загадкой.

Правоохранители вероятно украли мусорник: смотрите видео

Заметим, что не менее курьезный случай произошел в Тернопольской области. Там пьяный мужчина угнал автомобиль Mazda, потому что не хотел идти домой пешком.