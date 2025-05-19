В ГПСУ сказали, на каком направлении постоянно давят россияне

По словам спикера ГПСУ, тяжело на Сумщине и Харьковщине. Но ежедневно россияне давят в направлении Краматорска.

Об этом Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что происходит на Краматорском направлении сегодня

Оккупанты ежедневно атакуют Силы обороны, чтобы выбить защитников с занимаемых позиций.

Фактически те позиции пограничников, которые удерживают наши подразделения, враг ежедневно атакует (...) Однако врагу не удается этого сделать благодаря стойкости, мужеству тех военных, которые находятся на переднем крае,

– коротко объяснил Демченко.

Согласно сообщению Генштаба, на утро 19 мая на Краматорском направлении зафиксировано 9 боестолкновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочек. Наиболее горячими стали Покровское и Новопавловское направления. Там наши защитники остановили 65 и 24 штурма соответственно.

ISW указали, что подтвержденных продвижений россиян на утро 19 мая на Краматорском направлении не было.