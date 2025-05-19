Про це Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відбувається на Краматорському напрямку сьогодні

Окупанти щоденно атакують Сили оборони, щоб вибити захисників із займаних позицій.

Фактично ті позиції прикордонників, які утримують наші підрозділи, ворог щоденно атакує (...) Однак ворогу не вдається цього зробити завдячуючи стійкості, мужності тих військових, які знаходяться на передньому краї,

– коротко пояснив Демченко.

Відповідно до повідомлення Генштабу, на ранок 19 травня на Краматорському напрямку зафіксовано 9 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок. Найбільш гарячими стали Покровський і Новопавлівський напрямки. Там наші захисники зупинили 65 і 24 штурми відповідно.

ISW указали, що підтверджених просувань росіян на ранок 19 травня на Краматорському напрямку не було.