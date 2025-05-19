Володимир Зеленський заявив, що росіяни перебувають у постійному наступі на всій лінії фронту протягом декількох місяців. В Інституті вивчення війни оцінили ситуацію на полі бою станом на 18 травня, передає 24 Канал.

Дивіться також Окупанти здійснили понад 100 атак за добу: зведення Генштабу за 18 травня

Де Росія мала успіх

За даними аналітиків, окупанти просунулися на Харківщині, а саме у напрямку Борової.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, свідчать про просування російських сил на південь від Греківки та на північний схід від Новомихайлівки. Обидва населені пункти розташовані на південний схід від Борової.

Ворог просунувся у напрямку Борової: дивіться на карті

Також ворог мав успіх на Донеччині. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 травня, свідчать про нещодавнє просування Росії у південно-західній частині Яблунівки, що на захід від Торецька.

Окупанти мали успіх на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На інших напрямках загарбники продовжували наступальні дії, але досягти підтверджених успіхів їм не вдалося. Так, російські воєнкори повідомляли про нібито просування ворожих сил у південно-східній частині Новополя, а також на східних і південних околицях Зеленого Поля. Обидва населені пункти розташовані на Новопавлівському напрямку біля кордону з Дніпропетровською областю.

Крім того, вони розповідали про контратаку українських сил поблизу Вільного Поля, яке теж розташоване поблизу адмінкордону Донеччини та Дніпропетровщини.

Також ворог повідомляв про контратаку ЗСУ вздовж траси Т-0504 (Покровськ – Костянтинівка).

Окупанти кажуть про захоплення Богданівки та Багатиря, що на південний схід від Новопавлівки, втім, експерти не підтверджують цю заяву.