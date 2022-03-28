В Донецкой области сменили комендантский час

Павел Кириленко заявил, что в Донецкой области комендантский час будет действовать с 19:00 до 06:00. Новые правила вступят в силу уже 28 марта.

Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА – подчеркнул, что в темное время суток продолжает действовать режим светомаскировки. Людей призывали быть осмотрительными и осторожными.

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С сегодняшнего дня комендантский час в Донецкой области будет действовать с 19:00 до 06:00,

– сообщил Кириленко.

Он подчеркнул, что необходимо соблюдать установленные нормы. От этого зависит жизнь каждого человека и эффективность работы наших защитников.

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