В Донецкой области сменили комендантский час
28 марта 2022 , 18:31Читати новину українською
Источник:телеграм Павла Кириленко
Павел Кириленко заявил, что в Донецкой области комендантский час будет действовать с 19:00 до 06:00. Новые правила вступят в силу уже 28 марта.
Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА – подчеркнул, что в темное время суток продолжает действовать режим светомаскировки. Людей призывали быть осмотрительными и осторожными.
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С сегодняшнего дня комендантский час в Донецкой области будет действовать с 19:00 до 06:00,
– сообщил Кириленко.
Он подчеркнул, что необходимо соблюдать установленные нормы. От этого зависит жизнь каждого человека и эффективность работы наших защитников.
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