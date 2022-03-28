Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – наголосив, що у темну пору доби продовжує діяти режим світломаскування, тому варто виключати світло у помешканнях. Людей закликали бути обачними та обережними.

Зауважте Окупанти визначили головні цілі на Сході: триває запекла боротьба за кілька міст

Від сьогодні комендантська година на Донеччині діятиме з 19:00 до 06:00,

– повідомив Кириленко.

Він наголосив, що необхідно дотримуватись встановлених норм. Від цього залежить життя кожної людини та ефективність роботи наших захисників.

Важливо – Українські військові показали, як працює "Смерч": дивіться відео