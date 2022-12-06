Инженерные войска оккупантов сами выкопали себе могилы: в ГПСУ показали ликвидацию врага

Украинские защитники уже уничтожили не менее 92 200 российских захватчиков. Интересно, что в Донецкой области инженерные войска врага сами выкопали себе могилы.

Мощное видео уничтожения оккупантов в Донецкой области обнародовали в сети. В Госпогранслужбе подчеркнули, что вражеская группа прибыла строить укрепления, впрочем, на самом деле выкопала себе могилы.

Кстати Россияне грузовиками вывозили 200-х и 300-х, местных заставляют рыть окопы, – мэр Мелитополя

"Хотели зарыться в украинскую землю, в землю их и закопают"

В ГПСУ рассказали, что вражескую инженерную группу обнаружили в одном из оккупированных сел Донецкой области. Заметили, что, чтобы лучше закрепиться на местности, захватчики планировали использовать экскаватор.

Однако планы врага провалились с треском. Оккупантов засекла аэроразведка 72-й отдельной механизированной бригады "Черных Запорожцев". Дальше за дело взялись пограничники. Точные прилеты 120-миллиметровых мин уничтожили инженерную технику и личный состав российской армии.

Оккупанты хотели зарыться в украинскую землю, в землю их и закопают,

– подытожили в Госпогранслужбе.

Как украинские защитники оккупантов уничтожили: смотрите видео

100 тысяч уже близко: актуальные потери врага

Утром 6 декабря в Генштабе ВСУ обнародовали статистику потерь российской армии. За прошедшие сутки наши Силы обороны уничтожили еще 510 захватчиков. Всего с начала полномасштабной войны уже ликвидировали по меньшей мере 92 200 вражеских бойца.

Также у оккупантов колоссальные потери в технике. В частности, наши воины уничтожили: