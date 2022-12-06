Инженерные войска оккупантов сами выкопали себе могилы: в ГПСУ показали ликвидацию врага

6 декабря 2022, 18:47
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Источник:

Государственная пограничная служба

Украинские защитники уже уничтожили не менее 92 200 российских захватчиков. Интересно, что в Донецкой области инженерные войска врага сами выкопали себе могилы.

Мощное видео уничтожения оккупантов в Донецкой области обнародовали в сети. В Госпогранслужбе подчеркнули, что вражеская группа прибыла строить укрепления, впрочем, на самом деле выкопала себе могилы.

Кстати Россияне грузовиками вывозили 200-х и 300-х, местных заставляют рыть окопы, – мэр Мелитополя

"Хотели зарыться в украинскую землю, в землю их и закопают"

В ГПСУ рассказали, что вражескую инженерную группу обнаружили в одном из оккупированных сел Донецкой области. Заметили, что, чтобы лучше закрепиться на местности, захватчики планировали использовать экскаватор.

Однако планы врага провалились с треском. Оккупантов засекла аэроразведка 72-й отдельной механизированной бригады "Черных Запорожцев". Дальше за дело взялись пограничники. Точные прилеты 120-миллиметровых мин уничтожили инженерную технику и личный состав российской армии.

Оккупанты хотели зарыться в украинскую землю, в землю их и закопают,
– подытожили в Госпогранслужбе.

Как украинские защитники оккупантов уничтожили: смотрите видео

100 тысяч уже близко: актуальные потери врага

Утром 6 декабря в Генштабе ВСУ обнародовали статистику потерь российской армии. За прошедшие сутки наши Силы обороны уничтожили еще 510 захватчиков. Всего с начала полномасштабной войны уже ликвидировали по меньшей мере 92 200 вражеских бойца.

Также у оккупантов колоссальные потери в технике. В частности, наши воины уничтожили:

  • танков – 2 929 единиц,
  • боевых бронированных машин – 5 905 единиц,
  • артиллерийских систем – 1 915 единиц,
  • РСЗО – 395 единиц,
  • средств ПВО – 211 единиц,
  • самолетов – 281 единица,
  • вертолетов – 264 единицы,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 587 единиц,
  • крылатых ракет – 592 единиц,
  • кораблей и катеров – 16 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 505 единиц,
  • специальной техники – 163 единицы.

Автор: Юлія Лобурак