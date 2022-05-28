Донецкой ОВА опровергают слухи, что вскоре в области полностью исчезнет электричество

В Донецкой области держат горячие бои с русскими захватчиками. Даже несмотря на постоянные обстрелы, Украина делает все возможное, чтобы местные жители имели доступ к свету и воде.

На территории Донбасса стали распространяться слухи о том, что электричество может исчезнуть. Поддаваться панике не стоит: все под контролем, подачу электроэнергии никто не выключит.

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Свет в Донецкой области будет

Как сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, все слухи о том, что на территории области может исчезнуть свет – это неправда. Энергетики и коммунальщики продолжают делать все возможное для того, чтобы поставки электроэнергии для потребителей оставались стабильными.

Действительно, в результате российских обстрелов кое-где могут быть повреждены сети, но их чинят при первой возможности.

Вместе с тем, всем жителям следует понимать, что россияне вполне сознательно целят в объекты гражданской инфраструктуры, поэтому определенные перебои в электроснабжении просто неизбежны. Из-за обстрелов на время может исчезнуть свет в любой общине Донецкой области.

Павел Кириленко в очередной раз подчеркнул необходимость эвакуироваться, ведь проблемы с электричеством – не самая большая опасность, которая подстерегает мирных жителей. Он призывает их поехать вглубь Украины, что не подвергать свою жизнь риску.

Ситуация в Донецкой области: коротко о последних новостях

В результате обстрелов, которые производят российские кафиры, на территории Донбасса получил повреждения газопровод. Как сообщили в "Нафтогазе", отремонтировать его сейчас невозможно – продолжаются боевые действия, это очень рискованно.

На Донецком направлении российские кафиры пошли в активное наступление , они увеличили использование оперативно-тактической авиации, обстрелы позиций ВСУ и мирных городов практически не утихают. Также враг продолжает использовать свои атаки ракеты.

Трасса Лисичанск – Бахмут находится под обстрелами, ехать по ней очень опасно. Враг хочет разрушить ее и отрезать наших героических воинов от снабжения. Также постоянными обстрелами враг практически сделал невозможным проведение эвакуации.

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