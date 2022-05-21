На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону ВСУ: привлекает все возможное оружие
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Ситуация на Донецком направлении остается одной из самых трудных. Ведь российские захватчики хотят оккупировать область полностью.
Вооруженные Силы Украины дают отсев оккупантам и держат оборону. Впрочем, согласно оперативной информации Генерального Штаба ВСУ, по состоянию на 87 сутки полномасштабного российского вторжения, наибольшая активность врага продолжает сосредотачиваться в Восточной операционной зоне.
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В Донецкой области враг пытается прорвать оборону ВСУ
Так, в Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.
В Генштабе заявили, что кафиры атакуют наших военных всем возможным оружием. Наносили огневое поражение всем спектром вооружения, в том числе с авиацией, по позициям подразделений Сил обороны и гражданским объектам вдоль линии столкновения.
Кроме того, целил авиацию по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут Донецкой области и Врубовка Луганской области.
Ситуация в Донецкой области: данные Генштаба
- На Донецком направлении противник ведет активные боевые действия сразу на нескольких направлениях. В частности, на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском.
- При поддержке авиации и артиллерии российский враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Липово, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. При этом никакого успеха ему не удалось достичь. Наши войска отбили оккупанта.
- Российская армия нанесла авиационный удар по населенному пункту Никольское Волновахского района Донецкой области.
- Также россияне производили обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области.
- За 20 мая кафиры повредили 27 жилых домов и 8 сооружений гражданской инфраструктуры. Три человека погибли, четверо ранены.
- А уже, в ночь на 21 мая, военные русской армии нанесли авиаудары сразу по нескольким городам. Речь идет о Соледаре, а также Бахмуте. К счастью, жертв в результате атаки нет. Кроме того, они намеревались выйти на трассу Бахмут – Лисичанск, но потерпели только неудачу. ВСУ показали им, чьи это территории!
Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 21 мая: смотрите видео