На Донецком направлении враг штурмует Марьинку и "Азовсталь" в Мариуполе

Оккупанты штурмовали Марьинку в Донецкой области. Они продолжают бить по "Азовстали" в Мариуполе.

Оккупанты к тому же продолжают осуществлять логистическое обеспечение своих войск. Об этом сообщили в Генштабе 20 апреля.

К теме Продолжаются боевые действия в районах Кременной, Торского и Зеленой Долины Донецкой области.

На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь",

– говорится в сообщении.

В настоящее время враг проводит бои в районе Великой Новоселки, Ровнополи и Сторожевого.

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