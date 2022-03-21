На Донецком направлении враг штурмует позиции ВСУ по всей линии соприкосновения
Источник:Генштаб ВСУ
На Донецком направлении враг ведет штурмовые действия. Оккупанты хотели прорвать оборону возле Авдеевки.
Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска проводят огневые налеты по всей линии соприкосновения на Донецком направлении.
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Враг пытался прорвать оборону позиций наших войск на Авдеевском направлении. Успеха не имел, понес потери и отступил,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, оккупанты продолжают прилагать значительные усилия для установления контроля над городом Изюм. Противник пытается усилить группировку и обустраивает там полосу опорных пунктов.
Из-за того, что враг не имеет успехов и несет потери, Россия вынуждена перемещать к границам Украины резервы из центрального и Дальневосточного военных округов, проводить скрытую мобилизацию и искать поддержки у своих малочисленных союзников.
Стоит внимания – Потери врага по состоянию на 21 марта – смотрите видео: