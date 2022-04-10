На Донетчине в результате обстрелов и бомбардировок уже погибли 220 человек

Российские захватчики не перестают обстреливать мирное население. Так, с начала войны в Донецкой области погибло 220 человек.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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220 – это лишь официальное количество жертв в Донецкой области

Глава области отметил, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в Донецкой области погибли 220 человек. Еще 739 жителей области были ранены врагом.

В то же время он добавил, что неизвестно количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Так что на самом деле эта цифра может быть ужасающей.

Россия несет смерть и разрушение. Помним!,

– подчеркнул он.

Отметим, что только за предыдущие сутки, 9 апреля, российские захватчики унесли 5 жизней мирных жителей на Донетчине. Четверо погибли в Угледаре, а еще один – в Новомихайловке.

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