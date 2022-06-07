"Донят от 2 гривен до миллиона долларов": сколько фонд Притулы уже собрал для ВСУ

Сергей Притула продолжает копить деньги на нужды Вооруженных Сил Украины. За все время функционирования благотворительного фонда удалось получить достаточно приличную сумму.

Об этом волонтер, основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал 24 канала. Он раскрыл подробности.

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По его словам, всего за все время удалось собрать более 1 миллиарда гривен на нужды украинских защитников.

"Три дня назад (3 июня – 24 канал) бухгалтеры и менеджеры из банка дали отчет по поступлениям со счетов на Фонд, на мои карты, плюс PayPal, Patreon и криптовалюта. Суммарно так получилось", – уточнил Притула.

Вместе с тем, как добавил волонтер, люди переводят совершенно разные суммы денег. К донатам также продолжает присоединяться бизнес, и при чем очень разный.

Поступления от 2 гривен до одного миллиона долларов. Вот такой размах,

– сказал Притула.

Кубок Евровидения продали почти за миллион долларов

Группа Kalush Orchestra, победившая на Евровидении-2022, для нужд Вооруженных Сил Украины продала свой кубок. Сумма, которую удалось выручить за продажу награды, составила 900 тысяч долларов .

Также они разыгрывали розовую панаму, набравшую безумную популярность в сети.

Притула сообщил, что первую ставку сделали предприниматели из города Калуш – они внесли 28 тысяч долларов на счет фонда Притулы, считая, что кубок Евровидения должен остаться в родном городе группы.

Однако обладателем кубка стала украинская криптовалютная биржа WhiteBIT. За эти деньги фонд Притулы сможет купить комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

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