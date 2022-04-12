Don't panic, – глава Черниговской ОВА о зраде в сети и призывах "срочно уезжать"

Российские оккупанты продолжают пытаться посеять панику среди украинцев. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, какие фейки распространяют враги и как на них реагировать.

Чаус отметил, что оккупанты проводят информационно-психологические операции (ИПСО). Войска врага активно работают в соцсетях, чтобы украинцы паниковали и теряли боевой дух.

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Оккупанты хотят, чтобы украинцы верили в их манипуляции

По словам главы ОВА, первая манипуляция, которую враги разгоняют в соцсетях – это то, что из Чернигова будет невозможно уехать.

Уже неделю слышу: "Завтра закроют Чернигов на въезд/выезд". Если будет такая необходимость – закроем. Но все об этом узнают заранее и из официальных источников. Пока такой необходимости я не вижу. Don't panic,

– заметил Чаус.

Вторая манипуляция происходит из первой – оккупанты распространяют информацию о том, что якобы скоро будет наступление, поэтому всем нужно бежать.

"Несколько дней раздается: "скоро наступление, срочно бегите, проверенная информация, все силовики уже уехали из города" и так далее. Никто никуда не уехал. Не дождутся. А если наступление и будет (ну, кто знает, что у того больного уральского карлика в голове) – мы достойно встретим врага, у нас много подарков. Мы же украинцы, учимся очень быстро. Научились. Don't panic", – отметил глава области.

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Гуманитарную помощь не разворовывают

Кроме того, враги хотят, чтобы украинцы поверили в то, что гуманитарную помощь якобы разграбляют. Они заявляют об измене – будто все воруют и продают. Однако в Черниговской области пока ни одного такого факта не зафиксировали.

"Был один псевдоволонтер, по нему работает Нацполиция. Улица Репкинская – 3 проверки (одна лично) не подтвердились. Лис Никита – куча жалоб, но товар весь с документами. Несколько точек в городах Чернигов, Нежин, Прилуки – не подтвердились. Документы в порядке ", – добавил Чаус.

По его словам, гуманитарной помощи действительно было мало. Однако следует помнить, что еще неделю назад Чернигов был отрезан, так что город потреблял в разы больше продуктов, чем могли завозить.

"Сейчас есть логистика, есть поставки. Как фасованные наборы, так и отдельно продукты. Мы активно раздаем (благодарю, в том числе, наших волонтеров, не забываем – они у нас фантастические). Помощь доедет везде, где в ней нуждаются. Но не за один день. Все должны это понимать", – отметил глава Черниговщины.

Также многие спрашивают, почему сейчас цены выше, чем раньше. Чаус объяснил, что причиной тому являются война, отсутствие товаров, тяжелая логистика, горючее и тому подобное.

"Мы регулируем наценку, но расходы высокие. Надо немного подождать. Сейчас уже восстанавливаются большие сети, скоро все станет на свои места", – добавил глава ОВА.

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Главное – не сеять панику

Чаус отметил, что все эти темы активно разгоняют оккупанты, так как главная задача ИПСО – посеять панику и страх и дестабилизировать общество. Поэтому, чтобы не играть на руку врагу, нужно:

пользоваться информацией только из официальных источников, потому что она проверенная;

не сеять вражду друг между другом, потому что украинцы – сильные и единые, а враг делает все возможное, чтобы нас разъединить;

делать свою работу с холодной головой, помогать ближним и поддерживать нуждающихся.

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