Чаус зауважив, що окупанти проводять інформаційно-психологічні операції (ІПСО). Війська ворога активно працюють у соцмережах, аби українці панікували та втрачали бойовий дух.

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Окупанти хочуть, щоб українці вірили у їхні маніпуляції

За словами голови ОВА, перша маніпуляція, яку вороги розганяють у соцмережах, – це те, що з Чернігова буде неможливо виїхати.

Вже тиждень чую: "завтра закриють Чернігів на в'їзд/виїзд". Якщо буде така необхідність, то закриємо. Але всі про це дізнаються заздалегідь і з офіційних джерел. Поки такої необхідності я не бачу. Don't panic,

– зауважив Чаус.

Друга маніпуляція походить з першої – окупанти поширюють інформацію про те, що буцімто скоро буде наступ, тож усім потрібно втікати.

"Кілька днів лунає: "скоро наступ, терміново тікайте, перевірена інформація, всі силовики вже виїхали з міста" і так далі. Ніхто нікуди не виїхав. Не дочекаються. А якщо наступ і буде (ну, хто зна, що в того хворого уральського карлика в голові) – ми гідно зустрінемо ворога, у нас багато подарунків. Ми ж українці, вчимось дуже швидко. Навчились. Don't panic", – зазначив очільник області.

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Гуманітарну допомогу не розграбовують

Окрім цього, вороги хочуть, аби українці повірили у те, що гуманітарну допомогу нібито розграбовують. Вони заявляють про зраду – буцімто усе крадуть та продають. Однак на Чернігівщині поки жодного такого факту не зафіксували.

"Був один псевдоволонтер, по ньому працює Нацполіція. Вулиця Ріпкинська – 3 перевірки (одна особисто) не підтвердились. Лис Микита – купа скарг, але товар весь з документами. Кілька точок у містах Чернігів, Ніжин, Прилуки – не підтвердились. Документи в порядку", – додав Чаус.

За його словами, гуманітарної допомоги справді було мало. Проте слід пам'ятати, що ще тиждень тому Чернігів був відрізаний, тож місто споживало в рази більше продуктів, ніж могли завозити.

"Зараз є логістика, є поставки. Як фасовані набори, так і окремо продукти. Ми активно роздаємо (дякую в тому числі нашим волонтерам, не забуваємо – вони в нас фантастичні). Допомога доїде скрізь, де її потребують. Але не одним днем. Всі мають це розуміти", – зазначив очільник Чернігівщини.

Також багато людей питають, чому зараз ціни вищі, ніж раніше. Чаус пояснив, що причиною цьому є війна, відсутність товарів, важка логістика, пальне і тому подібне.

"Ми регулюємо націнку, але витрати високі. Треба трохи почекати. Зараз вже відновлюються великі мережі, скоро все стане на свої місця", – додав голова ОВА.

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Головне – не сіяти паніку

Чаус зауважив, що усі ці теми активно розганяють окупанти, адже головне завдання ІПСО – посіяти паніку й страх та дестабілізувати суспільство. Тому, щоб не грати на руку ворогу, потрібно:

користуватись інформацією лише з офіційних джерел, адже вона є перевіреною;

не сіяти ворожнечу один поміж одним, бо українці – сильні та єдині, а ворог робить усе можливе, щоб нас роз'єднати;

робити свою роботу з холодною головою, допомагати ближнім та підтримувати тих, хто цього потребує.

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