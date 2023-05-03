Надо быть честными, – Данилов объяснил свое мнение о доплатах военным

В Украине не могут дойти до общего знаменателя по вопросу доплат военным. Своим мнением по этому поводу поделился секретарь СНБО Алексей Резников.

В эфире телемарафона он отметил, что военные по всей территории Украины выполняют различные задачи. И нельзя делать так, чтобы все получали доплаты за то, что служат государству, ведь задачи эти разные, передает 24 Канал.

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Доплаты не могут быть для всех

Секретарь СНБО подчеркнул, что военные, находящиеся на передовой, в зоне ведения активных боевых действий, получают 100 тысяч. Он провел параллель с условными курсантами, которые находятся в Мукачево или других городах. Он спросил, справедливы ли для них доплаты за выполнение "каких-то военных вещей".

Я считаю, что это несправедливо. Хочу отметить, что с 1 февраля военнослужащим была повышена заработная плата. Надо быть честными перед собой, понимать, что происходит у нас,

– подчеркнул он.

Алексей Данилов отметил, что те, кто воюет сейчас против России, заслуживает больших выплат, чем может позволить себе Украина. А те, кто находится в глубоком тылу, и так получают "соответствующее финансовое обеспечение". Так что неуместно говорить о дополнительных 30 тысячах для них.

Секретарь СНБО также напомнил, что Украина находится в условиях войны. И что в нашем государстве просто недостаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить всех военных дополнительными выплатами в размере 30 тысяч гривен.

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