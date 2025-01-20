Зеленский опубликовал новое видео общения пленного из КНДР со следователями: что он говорит

Владимир Зеленский 20 января опубликовал новую часть с общением пленного северокорейского солдата со следователями СБУ. Эта информация поможет привлечь КНДР к ответственности в агрессии против нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины в его телеграм-канале.

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Какую информацию удалось узнать от пленных солдат из КНДР

Владимир Зеленский отметил, что разведывательная информация о перемещении северокорейских военных на российскую территорию, тренировки и их полной информационной изоляции подтверждается словами пленных.

Все факты об участии Северной Кореи в этой войне будут установлены,

– заявил президент.

Допрос северокорейского военного, воевавшего против Украины: видео с телеграм-канала Владимира Зеленского

На видео следователи спрашивали у пленного северного корейца, проходил ли он и другие солдатами обучение перед отправкой на войну. На это пленный ответил, что было несколько солдат из КНДР, которые имели обучение по пользованию тяжелой российской техникой. Однако он сам не проходил никакие учения.

Северный кореец также рассказал, что служит в разведывательном батальоне, а его мама не знает, где он находится.

На вопрос о том, какое количество военных плыло из КНДР в Россию северокорейский пленный ответил, что их было около 100. По словам мужчины, он плыл на российском пароме, но это не был военный корабль, а просто судно для перевозки грузов.

Северокорейский солдат также рассказал следователям СБУ, что в поезде, в котором он ехал на фронт, находились только те люди, которые ехали с ним на пароме. То есть других групп северокорейских солдат – не было в вагоне.

О своей службе в рядах вооруженных сил КНДР северокорейский пленный сказал, что, обычно, все мужчины после школы проходят срочную службу, поэтому он тоже после окончания среднего образования пошел в армию на разведывательное отделение, где и был на протяжении всей службы. Туда он пришел в 17 лет.

Сейчас он также служит по срочной службе, а не по контракту.

Относительно своего участия в войне против Украины северокорейский пленный сказал следующее:

Во-первых, как я уже говорил, я сам не знал до того, как приехал в Россию, что я буду воевать здесь, в России. Я даже не знал, против кого мы воюем,

– сказал солдат КНДР.

Что потерь северных корейцев в войне против Украины, пленный сказал, что было очень много пострадавших, когда он сам был с 3 числа в бою. Однако назвать конкретное число он не смог, ведь потери были действительно масштабными.

На вопрос о том, знал ли военный о мире вне КНДР, он ответил, что немного. В частности, пленный только знал, что там меньше гор, чем в Северной Корее.

Обратите внимание! Посмотреть видео с предыдущей частью допроса северокорейского солдата и прочитать текстовую версию – можно в материале 24 Канала.