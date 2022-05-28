Допустить появление нового "путина" нельзя, он будет играть еще жестче, – политолог

Смерть президента России Владимира Путина, к сожалению, не будет иметь большого результата. Впрочем, главное не допустить, чтобы на его место не пришел еще более ужасный диктатор.

Об этом 24 каналу сообщил эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев . Он объяснил, почему смерть Путина не даст каких-либо результатов.

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Коллективный "путин"

По словам политолога, Путин – это коллективный номинатив. С точки зрения идеологии, "путинов" в России более 140 миллионов. В то же время, с политической точки зрения, путинская система – это олигархическая автократия, то есть выбирают одного лидера, управляющего потоками денег и власти.

У него есть рычаги влияния на экономическую, политическую, социальную и военную составляющую. Условно, это его министры – олигархи, которыми он должен из этих потоков власти и денег направлять определенную часть. Именно поэтому смерть лидера такой олигархической автократии будет означать только появление нового лидера.

– объяснил Краев.

Поддерживать кризис

Как он отметил, смерть лидера спровоцирует определенный политический кризис между разными секторами в России. К примеру, сейчас мы видим, как экономическая и военная сферы борются за влияние на Путина, то есть на лидера.

Краев подчеркнул, что нашей задачей будет максимально раздуть такой кризис в стране-агрессорке. В то же время, для этого использовать все доступные методы – официальные и неофициальные, открытые и скрытые.

Новый "путин" будет еще жестче

Не смерть Путина станет для нас победой, а продолжение внутреннего кризиса в России, спровоцирующее изменение этой структуры. То есть допустить появление нового "путина" нельзя, поскольку он будет играть еще жестче,

– заявил политолог.

По его словам, в такой системе, которая сейчас в России, работает то, что ее граждане называют - "пацанский закон". Согласно ему лидер должен доказать, что он вожак, прибегая к жесткости.

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"Поэтому и получается, что после смерти Путина преемник должен показать новую силу. В то же время, наша задача не допустить появления этого "путина", и тогда это можно будет считать победой", - подытожил Краев.

Политолог предположил, что новый лидер России будет еще более жестоким: смотрите видео



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