Сейчас такая внутренняя и защищенная система используется только среди военнослужащих ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.
Читайте также Обновленный законопроект о мобилизации: все о документе, который подали в Раду
Можно будет сделать дистанционно
Ярослав Юрчишин отметил, что у каждого военнообязанного будет личный кабинет. Не нужно будет брать справки, что вы, например, куда-то переезжаете, чтобы стать на учет. Это можно будет сделать дистанционно в реестре.
Это существенно облегчит. Не надо будет при каждой смене документов или смене места жительства бежать в ТЦК. То есть все можно будет сделать дистанционно, зайдя со своего мобильного или компьютера, и внести изменения,
– объяснил он.
Возникают вопросы, что будет, если военнообязанный просто не зарегистрируется в системе. Народный депутат отметил, что есть ответственность за избежание мобилизации. Поэтому отговорки, например, "я не смог внести информацию, потому что меня не нашли и не вручили повестку" не сработают.
"Как это будет работать, насколько это будет эффективно, сейчас мы можем только предположить. Сейчас военные, особенно те, которые работают в ТЦК, действительно жалуется на то, что если нет технологии принудительного привода в ТЦК, то найти человека, даже имея информацию, где он, как он, возможности нет. Здесь нужна активная работа", – добавил Юрчишин.
Новый законопроект о мобилизации: главное
- Кабмин обновил законопроект о мобилизации, который должна рассмотреть Верховная Рада. В частности, документ также предлагает отправлять повестки в электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Если извещение пришлют туда после 17:00, то днем получения повестки будут считаться уже следующие сутки.
- Также проект закона предусматривает изменение призывного возраста, который сейчас составляет от 18 до 27 лет. Норма предлагает уменьшить предельную цифру призывного возраста с 27 до 25 лет.
- В законопроекте предлагается брать на государственную службу только тех мужчин, которые получили базовую общевойсковую подготовку или прошли военную службу. Кроме того, предлагается сделать исключение для мужчин, которых освободили от прохождения базовой военной службы или признали непригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья. Речь идет лишь о тех людях, которые будут устраиваться на госслужбу впервые.