Зараз така внутрішня та захищена система використовується лише серед військовослужбовців ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Можна буде зробити дистанційно

Ярослав Юрчишин зазначив, що у кожного військовозобов'язаного буде особистий кабінет. Не потрібно буде брати довідки, що ви, наприклад, кудись переїжджаєте, щоб стати на облік. Це можна буде зробити дистанційно у реєстрі.

Це суттєво полегшить. Не треба буде при кожній зміні документів чи зміні місця проживання бігти до ТЦК. Тобто усе можна буде зробити дистанційно, зайшовши зі свого мобільного чи комп'ютера, та внести зміни,

– пояснив він.

Виникають питання, що буде, якщо військовозобов’язаний просто не зареєструється у системі. Народний депутат наголосив, що є відповідальність за уникнення мобілізації. Тому відмовки, наприклад, "я не зміг внести інформацію, тому що мене не знайшли і не вручили повістку" не спрацюють.

"Як це буде працювати, наскільки це буде ефективно, зараз ми можемо тільки припускати. Зараз військові, особливо ті, які працюють в ТЦК, справді скаржиться на те, що якщо нема технології примусового приводу до ТЦК, то знайти людину, навіть маючи інформацію, де вона, як вона, можливості немає. Тут потрібна активна робота", – додав Юрчишин.

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