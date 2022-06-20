Дорога в один конец – глава Ровенской ОВА о том, почему возможное наступление Беларуси обречено

Беларусь стягивает вооружение и силы до границы с Украиной. Глава Ровенской ОВА заверил: если белорусы таки пойдут на наступление, то здесь их будут ждать большие проблемы.

Об этом рассказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в эфире всеукраинского телемарафона. Он подчеркнул, что никакого боевого опыта, как и мотивированности, у военных Беларуси нет.

Будем наблюдать, – сказал Жданов, что станет исправить сигналом для вторжения Беларуси.

Пройти через Западное Полесье будет очень тяжело

Если это (наступление Беларуси – 24 канал) произойдет, то пройти через Западное Полесье, через Ровенскую область – это мегасложная задача,

– объяснил Коваль.

В первую очередь препятствием станет рельеф и особенности территории. 40% территории Ровенщины, говорит председатель ова, – это леса. Именно на севере граничащего с Беларусью региона – непроходимые леса сочетаются кое-где с болотами. Украинцам помогут 170 рек и соответственно мостов, которые могут быть заблокированы.

ВСУ усиленно охраняют границу с Беларусью.

Коваль заверил, что Вооруженные Силы Украины усиленно несут боевое дежурство у белорусской границы. Помогает им в этом Тероборона и добровольческие формирования территориальных общин.

Все они – в постоянной боевой готовности. Идет постоянная настройка работы, укрепление фортификационных сооружений. Поддержка населения – колоссальная. Тот, кто примет решение идти в Украину через Ровенщину, это будет дорога в один конец,

– заметил председатель ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": В Украине введут ограничения на ввоз книг и журналов из России, Беларуси и оккупированных территорий

Возможно нападение на Украину из Беларуси: последние новости

По словам эксперта Олега Жданова , нападение белорусов на украинскую территорию может заставить западных партнеров дать еще большее оружие Украине.

До 8 июля в Беларуси продолжаются учения по мобилизации. После того, как соберут всех военнообязанных, нужно будет внимательно следить за происходящим, отметил Жданов.

Однако военные аналитики подчеркнули, что вряд ли белорусы будут способны на что-то большее, чем отвлечь внимание ВСУ от важных направлений.

Ранее президент Владимир Зеленский приказал проверить готовность к нападению Беларуси в 4 украинских областях.

Узнайте в видео об актуальной ситуации на фронте: