Дорога в один конец – глава Ровенской ОВА о том, почему возможное наступление Беларуси обречено
Беларусь стягивает вооружение и силы до границы с Украиной. Глава Ровенской ОВА заверил: если белорусы таки пойдут на наступление, то здесь их будут ждать большие проблемы.
Об этом рассказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в эфире всеукраинского телемарафона. Он подчеркнул, что никакого боевого опыта, как и мотивированности, у военных Беларуси нет.
Будем наблюдать, – сказал Жданов, что станет исправить сигналом для вторжения Беларуси.
Пройти через Западное Полесье будет очень тяжело
Если это (наступление Беларуси – 24 канал) произойдет, то пройти через Западное Полесье, через Ровенскую область – это мегасложная задача,
– объяснил Коваль.
В первую очередь препятствием станет рельеф и особенности территории. 40% территории Ровенщины, говорит председатель ова, – это леса. Именно на севере граничащего с Беларусью региона – непроходимые леса сочетаются кое-где с болотами. Украинцам помогут 170 рек и соответственно мостов, которые могут быть заблокированы.
ВСУ усиленно охраняют границу с Беларусью.
Коваль заверил, что Вооруженные Силы Украины усиленно несут боевое дежурство у белорусской границы. Помогает им в этом Тероборона и добровольческие формирования территориальных общин.
Все они – в постоянной боевой готовности. Идет постоянная настройка работы, укрепление фортификационных сооружений. Поддержка населения – колоссальная. Тот, кто примет решение идти в Украину через Ровенщину, это будет дорога в один конец,
– заметил председатель ОВА.
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Возможно нападение на Украину из Беларуси: последние новости
- По словам эксперта Олега Жданова , нападение белорусов на украинскую территорию может заставить западных партнеров дать еще большее оружие Украине.
- До 8 июля в Беларуси продолжаются учения по мобилизации. После того, как соберут всех военнообязанных, нужно будет внимательно следить за происходящим, отметил Жданов.
- Однако военные аналитики подчеркнули, что вряд ли белорусы будут способны на что-то большее, чем отвлечь внимание ВСУ от важных направлений.
- Ранее президент Владимир Зеленский приказал проверить готовность к нападению Беларуси в 4 украинских областях.
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