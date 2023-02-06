Дорога простреливается, но проезд есть, – военный о ситуации возле Бахмута

По всей протяженности фронта на Донбасском направлении происходит героическое сопротивление украинской армии против российских оккупантов. При этом стоит учесть тот факт, что мобилизация, которая прошла в России, сказывается.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал сержант 10 горно-штурмовой бригады Степан Барна. Он отметил, что не знает 100, 200 или 300 тысяч военных разного уровня подготовки уже привлекла Россия, однако они уже ведут боевые действия на восточном направлении нашего государства.

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Степан Барна отметил, что враг не считается ни с количественными показателями, ни с личными показателями, что касается вооруженных сил России.

Он акцентировал, что давление, которое осуществляется на украинские позиции, заставляет делать определенные шаги, направленные на улучшение по крайней мере ландшафтно-рельефных обстоятельств, условий, позиций ВСУ. Это необходимо, чтобы сохранить жизнь украинского солдата.

Хотелось бы отметить, что это происходит в условиях круглосуточных обстрелов реактивной и ствольной артиллерией, танками, авиацией, минометами,

– подчеркнул Степан Барна.

"Главная задача сегодня – максимально мобилизовать человеческий ресурс для украинских Вооруженных сил, чтобы не допустить дальнейшего продвижения российского оккупанта на территории Украины", – рассказал Барна.

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Бахмутское направление

Сержант сообщил, что активно простреливается направление Константиновка – Бахмут. Чтобы обеспечить поставки, нужно пользоваться альтернативными путями.

"Так же, если берём направление Славянск – Бахмут. Только непосредственно в районе Бахмута обстреливается сама дорога. Доезд – есть", – добавил Степан Барна.

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