Для россиян это стало путем в один конец: обзор фронта от Свитана

Наступательные действия россиян в Курской области обернулись для них огромными потерями. Настоящей дорогой смерти для врага, в частности, стало сообщение Снагость – Зеленый Шлях.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что украинские воины нашли оптимальный механизм для уничтожения оккупантов на Курском направлении.

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ВСУ эффективно уничтожают россиян на Курщине

Полковник запаса отметил, что населенный пункт Зеленый Шлях в Курской области стал для российских захватчиков такой себе "черной милей".

Это такой путь в один конец (для российских военных – 24 Канал),

– заявил Свитан.

То есть, подчеркнул он, Силы обороны активно продолжают там ликвидацию россиян. Они нашли оптимальный механизм для уничтожения оккупантов на данном направлении – преимущественно с помощью артиллерии, FPV-дронов и хорошей системы координации между нашими наступающими частями.

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Он добавил, что бойцы Сил спецопераций и ГУР продолжают выполнять основные задачи – заходят в тыл противника, контролируют его личный состав и берут в плен вражеских военных.

Чем важен удар по Токмаку

По данным Петра Андрющенко, в Токмаке Запорожской области Силы обороны поразили АЗС, где оккупанты заправляли свою технику. Свитан заметил, что этот город является железнодорожной развязкой и важным военным хабом россиян на данном направлении. В частности, Токмак подпитывает Работинское направление.

Увеличение количества российских войск в Токмаке сразу вызывает ответную реакцию,

– сказал полковник запаса.

По его мнению, там могла отработать наша авиация. Вероятнее всего, Силы обороны, применив авиабомбы GBU-39, нанесли высокоточный удар по скоплению российской техники, которая сейчас дислоцируется в Токмаке.