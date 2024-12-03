Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що українські воїни знайшли оптимальний механізм для знищення окупантів на Курському напрямку.

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ЗСУ ефективно нищать росіян на Курщині

Полковник запасу зазначив, що населений пункт Зелений Шлях на Курщині став для російських загарбників такою собі "чорною милею".

Це такий шлях в один бік (для російських військових – 24 Канал),

– заявив Світан.

Тобто, наголосив він, Сили оборони активно продовжують там ліквідацію росіян. Вони знайшли оптимальний механізм для знищення окупантів на цьому напрямку – переважно з допомогою артилерії, FPV-дронів та хорошої системи координації між нашими частинами, які наступають.

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Він додав, що бійці Сил спецоперацій та ГУР продовжують виконувати основні завдання – заходять у тил противника, контролюють його особовий склад та беруть у полон ворожих військових.

Чим важливий удар по Токмаку

За даними Петра Андрющенка, у Токмаку Запорізької області Сили оборони уразили АЗС, де окупанти заправляли свою техніку. Світан зауважив, що це місто є залізничною розв'язкою та важливим військовим хабом росіян на цьому напрямку. Зокрема, Токмак підживлює Роботинський напрямок.

Збільшення кількості російських військ у Токмаку одразу спричиняє реакцію у відповідь,

– сказав полковник запасу.

На його думку, там могла відпрацювати наша авіація. Найімовірніше, Сили оборони, застосувавши авіабомби GBU-39, завдали високоточного удару по скупченню російської техніки, яка зараз дислокується у Токмаку.