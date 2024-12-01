Забита уничтоженной вражеской техникой: военные показали дорогу смерти для россиян на Курщине

Воины 225-го отдельного штурмового батальона Сил обороны показали "дорогу смерти" для российской армии на Курщине. На кадрах видно, как путь "устлан" из разбитой техники оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал 225 ОШБ. Соответствующие кадры там опубликовали в конце ноября.

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"Дорога смерти" для россиян на Курщине

Указывается, что дрон зафиксировал одну из дорог в Курской области России, которая стала ловушкой для войск страны-агрессора.

Поля заминированы, дорога пристреляна нашей артиллерией, а каждое их движение тщательно контролируется,

– говорится в сообщении.

Там заявили, что это пример того, как тактика и координация наших Сил Обороны создают критические условия для врага.

"Мы используем их уязвимость на максимум, а результат вы видите на видео", – добавили там.

"Черная миля" для российской армии на Курщине: смотрите видео

"Реальность для российской армии: "черная миля" на Курском направлении", – так подписали видео военные.