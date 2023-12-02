Сплошное стекло: во Львовской области из-за непогоды затруднено движение на дорогах

На Львовщине из-за непогоды дороги фактически превратились в каток. Водители вынуждены двигаться с минимальной скоростью, чтобы не создать аварийные ситуации.

На Львовщине самая сложная ситуация с непогодой

В центре города дороги тоже заснежены, это препятствует движению транспорта. Местные телеграмм-каналы публикуют видео, на кадрах видно, что ситуация действительно сложная. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. А в областной военной администрации сообщили о ситуации со светом, сообщает 24 Канал.

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"По улице Шевченко возле ЭНТОН – дорога как стекло", – пишут в телеграмм-каналах.



Во Львове дорога превратилась в каток / Фото из тг-каналов

Также отмечают сложное движение "по Шевченко от переезда возле UPG до Рясне-2", добавляют, что на дороге сплошной лед.

Во Львове на дорогах каток: видео

Обесточивание во Львовской области

Кроме того, в области из-за налипания мокрого снега обесточены 305 населенных пунктов.

По данным начальника Львовской ОВА Максима Козицкого, из-за налипания мокрого снега по состоянию на утро 121 населенный пункт полностью обесточен, еще 184 – частично.

"Больше всего отключений на Жидачевском, Перемышлянском, Николаевском и Стрыйском направлениях. Над восстановлением электроснабжения работают 99 бригад Львовоблэнерго – это 425 специалистов. Привлекли 148 единиц техники", – говорит глава ОВА.

Коммунальщики работали еще с ночи

В течение ночи и утра дороги Львовщины расчищали 167 единиц техники, за это время использовали 2460 тонн песчано-соляной смеси. По словам руководителя ОВА, техника продолжает работать, наготове – 270 единиц.

Коммунальщики начали работать еще ночью: видео

Сейчас осложнения в движении есть на объездной Львова, местами на трассах есть намерзание и гололедица.

! Для транспортных средств во Львовской области действуют стоянки, где можно переждать непогоду. Ознакомиться со списком можно по ссылке

"Учитывая предупреждение синоптиков, призываю вас по возможности переждать непогоду дома или воспользоваться общественным транспортом. Берегите себя", - добавил глава ОВА.



Коммунальщики пытаются справиться с непогодой / Фото с тг-канала Максима Козицкого

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